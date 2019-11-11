Пермь, , 08:28 — REGNUM В Пермском крае прогнозируют аномальное потепление в течение недели 11−17 ноября. По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, ожидается, что температура воздуха превысит норму на четыре градуса по Цельсию.

На фоне аномального потепления в крае продолжаться в смешанной фазе. Будут властвовать и дожди, и сильные снегопады. Высока вероятность того, что в регионе за семь дней выпадет половина месячной нормы осадков и более.

Напомним, 7−8 ноября в Пермском крае выпало экстремальное количество осадков, что вызвало снегодождевые паводки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми из-за ливня демонтировали строительные леса на участке будущего ТРЦ