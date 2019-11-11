Новая Ляля, Свердловская область, , 08:28 — REGNUM В свердловской Новой Ляле прекратили уголовное преследование врача-гинеколога Олега Баскакова, которого обвиняли в хранении и сбыте нарковещества. Об этом в Factbook написал его адвокат Сергей Колосовский.

«Постановлением от 1 ноября дело врача Баскакова прекращено за отсутствием состава преступления. Слава Богу, следствие разобралось, а нам в Новую Лялю больше не таскаться. По крайней мере, до следующего раза», — отметил юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, дело врача вызвало широкий резонанс. Свердловские «стражи порядка» возбудили его после того, как он назначил одной из пациенток обезболивающие препараты, которые остались у него после смерти матери. В августе уголовное дело было возвращено в прокуратуру. А перед этим на суд приезжал из Москвы один из экспертов, который подтвердил, что препарат был назначен законно.

Добавим, Олег Баскаков является в Новой Ляле единственным гинекологом. Если бы его осудили, местные жители могли бы лишиться доступной гинекологической помощи.

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