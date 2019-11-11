Тюмень, , 08:19 — REGNUM В Тюмени управление градостроительного планирования объявило конкурс на новую пешеходную зону в пределах улиц Дзержинского — Осипенко — Челюскинцев — Республики. Начальная цена мастер-плана составляет 3,15 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Планируется бульвар в историческом центре города, который должен будет гармонично вписаться в существующую архитектурную действительность и соответствовать историко-социо-культурным особенностям Тюмени.

Пешеходный бульвар протянется от улицы Республики до набережной реки Туры по историческому центру. Его особенностью должно стать зонирование на общественные пространства, сообщается в техническом задании к госзакупке. А именно, должны быть предусмотрены площадки для проведения концертно-театральных мероприятий, молодежные event-зоны, размещение информационных стендов с использованием мультимедийной навигации. Кроме того, все эти зоны должны быть пригодны для круглогодичного использования.