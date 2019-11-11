Кемерово, 11 ноября 2019, 08:02 — REGNUM В Кузбассе часть работников шахты Октябрьская, которая входит в УК «Полысаевская», отказалась выходить на работу. Причина — большая задолженностей по заработной плате, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на свой источник на предприятии.
Отмечается, что «ситуация очень серьёзная не только на этом предприятии, но и на других шахтах угольной компании».
В департаменте угольной промышленности региона не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что кемеровские власти объявили, что долги по заработной плате работникам Юргинского машиностроительного завода погашены в полном объеме. Сумма, о которой шла речь, — 95,2 миллиона рублей.
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