Кемерово, , 08:02 — REGNUM В Кузбассе часть работников шахты Октябрьская, которая входит в УК «Полысаевская», отказалась выходить на работу. Причина — большая задолженностей по заработной плате, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на свой источник на предприятии.

Отмечается, что «ситуация очень серьёзная не только на этом предприятии, но и на других шахтах угольной компании».

В департаменте угольной промышленности региона не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кемеровские власти объявили, что долги по заработной плате работникам Юргинского машиностроительного завода погашены в полном объеме. Сумма, о которой шла речь, — 95,2 миллиона рублей.

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