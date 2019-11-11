Оренбург, , 07:54 — REGNUM Для преодоления демографического кризиса в России необходимы рост уровня доходов населения, изменение общественно-политического климата в стране и целевая поддержка государства в отношении детей. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков.

Молодые родители

«Всё можно изменить, если ты не «на дне» жизни. К счастью мы ещё живы. И находимся в начале серьезнейшего по своим масштабам кризиса. Одновременно внешне имеющего весьма благополучный вид. Нам могут сказать «мы в тренде мирового развития»: общего старения населения, всеобъемлющей урбанизации и другое. Обратите внимание, семьи в стране были полны детьми и в сложнейшие периоды истории: послевоенное, например. Что двигало людьми? Уровень детородной медицины?», — сказал Чирков.

Он считает, что для исправления демографической ситуации надо, чтобы в России семьи рожали трех детей. Издревле «русский человек» лучше и больше трудился с увеличением количества едоков в семье. Возрастала ответственность. Сегодня этот принцип не работает. Многодетные семьи в большинстве своём — неблагополучные и после увеличения едоков в семье, там никто не планирует браться за ум.

«Нужно «заставить» рожать нормальных, трудолюбивых и умеющих нести за себя и свою семью ответственность людей. Нужно сломать их стереотипы. Но эти люди задают адекватные вопросы: есть ли уверенность в завтрашнем дне? Чем кормить? Во что одевать? Как дать образование? Помочь в приобретения жилья? Заметьте не одному, а троим детям?», — отметил лидер оренбургских профсоюзов.

Он считает, что России необходимо преодолевать экономический спад — повышать доходы населения. Кроме того, общественно-политический климат нуждается также в переменах. Сейчас ощущение, что «идет распил всех богатств и с помощью админресурса». Господдержка государства должна быть не только финансовой, но льготной и точечной, направленной на развитие ребенка, а «не просто дать денег семье». Все это сможет поднять рождаемость.

Напомним, ИА REGNUM провело масштабный опрос. Его результаты свидетельствуют о демографическом кризисе в России. На прямой вопрос: «А вы сами детей хотите?» положительный ответ дало меньшинство респондентов: «У меня есть, хочу ещё» — 17,4%, «У меня нет, но хочу» — 11,8%.

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