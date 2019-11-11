Казань, , 07:39 — REGNUM В Татарии общественность просит республиканские власти провести масштабную инвентаризацию скотомогильников, многие из которых на сегодня в запущенном состоянии и могут представлять опасность для здоровья населения. Проведённый активистами ОНФ рейд показал, что в отдельных случаях трупы животных лежат просто рядом с могильником, передаёт ИА REGNUM.

Активисты регионального отделения отметили, что, помимо инвентаризации, нужно, чтобы сотрудники Россельхознадзора не реже двух раз в год проверяли эти объекты на соблюдение норм. К примеру, трупы животных на окраине села Большие Тарханы Тетюшского района были обнаружены не в самом сибиреязвенном скотомогильнике, а брошенными рядом с ним.

В ОНФ добавили, что ещё несколько лет назад ветслужба региона, проверив объекты этой сферы, заявила, что 29 из 808 имеющихся сибиреязвенных скотомогильников и 415 из 1011 биотермических ям «в неудовлетворительном ветеринарно-санитарном состоянии».

»А месторасположение почти четверти скотомогильников сибирской язвы вообще неизвестно. И ситуация с той поры лучше не стала», — заявили в отделении фонда.

Напомним, в 2019 году Казанская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд из-за плохого состояния скотомогильника в Мензелинском районе, и иск удовлетворили. В апреле 2019 года та же прокуратура выявила нарушения в этой сфере и в Агрызском районе. Тогда через суд к ответу привлекли местные власти, обязав привести могильники в соответствие ветеринарным нормам.

В конце октября самарское ведомство также через суд обязало областное правительство привести в порядок сибиреязвенный скотомогильник рядом с населённым пунктом Дергачи Красноармейского района.