Пермь, , 06:50 — REGNUM В Перми участниками благотворительной акции «Теплый забег» стали почти 2 тыс. человек. По предварительным данным, для тяжелобольных детей собрано 1,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пермского края.

«Теплый забег» состоялся 10 ноября на территории крупнейшего частного технопарка высоких технологий Morion Digital. В качестве волонтёра участие в мероприятии принял губернатор Прикамья Максим Решетников. Он сопровождал воспитанника Осинского дома-интерната, который прикован к инвалидной коляске. Вместе они преодолели дистанцию в 600 метров.

Все средства, собранные в рамках акции, пойдут на помощь подопечным фонда «Дедморозим» — тяжелобольным детям. Собрано 1,5 млн рублей, что в полтора раза превышает сумму 2018 года.

По словам учредителя фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева, на разминке люди подняли вверх целый красно-жёлтый лес рук в варежках-символах «Тёплого забега» — это стало самым ярким моментом. «А самые тёплые моменты будут уже после забега, когда каждый день на улице, в трамвае или магазине можно будет встретить человека в таких же красно-жёлтых варежках или шарфах. И знать, что рядом с тобой в Пермском крае живут тысячи незнакомых людей, вместе способных на чудеса ради детей», — сказал он.