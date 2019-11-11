Пекин, , 06:45 — REGNUM В Китае на конец июня текущего года насчитывалось 369 935 компаний, предоставляющих языковые услуги, сообщает агентство Синьхуа.

Количество компаний, для которых предоставление лингвистических услуг является основным бизнесом, достигло 9734 единиц с суммарным оборотом 37,2 млрд юаней (около $5,3 млрд), что на 3,6% больше, чем годом ранее, сообщается в докладе, зачитанном на ежегодном заседании Ассоциации переводчиков Китая, которая прошла 9 ноября в Пекине.

Отметим, что Китай, по мере своего развития, становится все более привлекательным местом для иностранного бизнеса и туристов. Это вызывает растущий интерес к китайском языку и китайской культуре.