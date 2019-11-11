Хэфэй, Китай, , 06:38 — REGNUM Провинция Аньхой на востоке Китая повысила уровень экстренного реагирования с IV до III в связи с самой серьезной засухой в регионе за последние десятилетия, сообщает агентство Синьхуа.

Третий уровень был объявлен после того, как скудные осадки прошли над большей частью районов реки Хуайхэ в провинции Аньхой, а в горном хребте Даби продолжилась серьезная засуха. В департаменте по чрезвычайным ситуациям провинции отметили, что очередной виток засухи, который начался в сентябре, продлится и в ноябре, еще сильнее усугубляя и без того сложную ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа по 28 октября текущего года в среднем выпало на 60% меньше осадков чем в обычный год, что делает нынешнюю засуху самой суровой в регионе с 1961 года. Из-за засухи пострадали более 1 млн жителей, было повреждено 400 тыс. га зерновых. Прямой экономический ущерб составил уже более 1,6 млрд юаней ($227 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Китая выделили семи провинциям $59,7 млн на борьбу с засухой