Екатеринбург, , 06:36 — REGNUM Екатеринбурженка Яна Шевцова, известная как бывшая любовница рэпера Гуфа и «звезда» «Дома-2», вышла замуж за бизнесмена. Фотографии со свадьбы размещены на её странице во ВКонтакте.

Как пишет E1.ru, её супругу 33 года и он является финансистом. Его родители являются сотрудниками полиции.

При этом, как сообщает журнал Starhit со ссылкой на новобрачную, глава Екатеринбурга Александр Высокинский подарил жениху и невесте миллион рублей. Впрочем, по данным E1.ru, в мэрии это отрицают.

В 2018 году Яна Шевцова, которой тогда было 18 лет, объявила о том, что у неё роман с Гуфом. А позднее она рассказывала о том, что якобы беременна от Гуфа, а 27 января 2019 года в эфире «Дома-2» объявила о разрыве с ним.