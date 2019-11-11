Оренбург, , 06:32 — REGNUM В Оренбурге вечером 10 ноября возле здания театра музкомедии возникла потасовка между футбольными фанатами. Очевидцы утверждают, что в массовой драке сошлись примерно 60 человек, сообщают информресурсы.

Конфликт возник между фанатами футбольных клубов «Уфа» и «Оренбург». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, правоохранители урегулировали конфликт. В отдел полиции доставлены 12 человек. В отношении шести болельщиков возбуждены административные дела за мелкое хулиганство. Материал направлены в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на стадионе «Газовик» в Оренбурге 10 ноября состоялся матч между футболистами «Уфы» и «Оренбурга». Клубы сыграли вничью со счетом 0:0.

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