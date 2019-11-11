Сиань, Китай, , 06:28 — REGNUM Песок и пыль накрыли большую часть районов провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

В северные и центральные районы провинции 9 ноября после обеда по местному времени пришли пылевые и песчаные бури, что негативно сказалось на состояние воздуха в городах Юйлинь и Яньань на севере провинции. Пыль ен уляжется до ночи понедельника, сообщили в провинциальном центре мониторинга за состоянием воздуха.

Отметим, что на северо-западе Китая сконцентрированы пустыни степи страны, что в купе с засушливым климатом и сложным рельефом доставляет много проблем вроде опустынивания почвы и песчаных бурь.