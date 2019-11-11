Вагайский район, Тюменская область, , 06:23 — REGNUM В тюменском селе Бегишево Вагайского района местные жители три дня вели споры о захоронении усопшего. В конфликт вмешался имам из Тобольска и глава посёлка, сообщает 72.ru.

Суть конфликта в том, что ранее усопшего звали Олегом Г. Чтобы жениться на мусульманке, он, по словам родственников, в 2012 году принял ислам и взял имя Али. После смерти 35-летнего мужчины несколько жителей Бегишево запретили его хоронить на мусульманском кладбище. Их аргумент — при жизни усопший практически не посещал местную мечеть.

Чтобы похоронить Олега-Али, 9 ноября пришлось привлечь к спору имама из Тобольска Ильдара-хазрата Зиганшина, который разрешил хоронить мужчину, принявшего ислам, на мусульманском кладбище.

«Несмотря на мои слова жители всё равно настаивали на своём», — сообщил Ильдар-хазрат Зиганшин изданию.

В итоге, глава села принял решение хоронить Олега-Али на общем кладбище.