Петропавловск-Камчатский, , 06:48 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин пообещал решить вопрос с предоставлением положенных по программе «Земский доктор» льгот женщине — врачу, которая переехала на Камчатку, поверив посулам чиновников о подъёмных и предоставлении жилья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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После публикаций в СМИ, куда обратилась женщина — врач, губернатор Камчатки поехал в Усть-Большерецкий район, встретился с врачом Викторией Шабаровой, пообещав решить вопрос с предоставлением ей положенных льгот.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктория Шабарова приехала на Камчатку, поверив обещаниям региональных властей выплатить ей миллион рублей «подъёмных» и предоставить жильё. Но жить ей пришлось сначала в кабинете больницы, а затем арендовать жильё за собственные деньги. За подъёмными чиновники камчатского минздрава отправили врача в суд.