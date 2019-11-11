Пекин, , 06:16 — REGNUM Китай планирует провести седьмую перепись населения в 2020 году, сообщили в Госсовете КНР, передает агентство Синьхуа.

Перепись начнется 1 ноября 2020 года. Благодаря ей власти намерены изучить численность, структуру и распределение населения страны, говорится в заявлении Госсовета. Перепись будет собирать такие данные как имя, номер ID-карты (аналог паспорта гражданина), пол, брачный статус, образование, профессию и прочие характеристики граждан КНР.

Для проведения переписи Госсовет создаст специальную ответственную рабочую группу, которая получит всю полноту ответственности за принятие решений касательно аспектов проведения переписи.