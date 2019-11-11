Пекин, , 06:10 — REGNUM Власти Пекина выпустили постановление о запрещении использования электронных устройств в школах и повышении уровня физической активности учеников, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно постановлению, ученикам запрещено приносить с собой в школу мобильные телефоны, планшеты и прочие электронные устройства. В то же самое время, учителя должны ограничивать время обучения подопечных с использованием цифровых досок, проекторов и экранов до не более чем 30% от общего времени образовательного процесса.

При этом, время взаимодействия учеников с экранами, мониторами и проекторами будет ограничено до не более чем одного часа, а детям младше восьми лет запрещено играть в видеоигры. Вместо прозябания у экрана детям будет предложена физическая активность на свежем, насколько того позволяет экология города, воздухе.