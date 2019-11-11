Магадан, Магаданская область, , 06:07 — REGNUM Заместитель директора департамента медицинской помощи детям Минздрава РФ Олег Филиппов озвучил статистику абортов в 2018 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В 2018 году официальных абортов было сделано 567 тыс.

По данным Минздрава, больше всего абортов зафиксировано на Колыме — 78,2 аборта на 100 родившихся, а также в Еврейской автономной области — 78 на 100.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области региональный минздрав совместно с Новгородской епархией Русской православной церкви объявили конкурс «История отказа от аборта». Итоги и награждения проведут 22 ноября — в День матери.