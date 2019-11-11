Поселок Боровский, Тюменская область, , 05:43 — REGNUM В Тюменском районе старшеклассники, учителя, родители провели круглый стол, чтобы спустя месяц после событий в Боровской средней школе разобраться в причинах конфликта между некоторыми девятиклассниками и учителем ОБЖ, который стал резонансным на всю страну. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования.

Напомним, в начале октября 2019 года в социальных сетях появился видеоролик, где выведенный из себя преподаватель ОБЖ на уроке нецензурно ругался на учащихся Боровской средней школы и толкал их. Видео всколыхнуло всю Россию. Одни защищали учителя, другие — учеников. В итоге, герой ролика уволен, пятеро девятиклассников Боровской средней школы поставлены на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних.

Но вопрос коммуникации учеников и педагогов никуда не ушёл. Как избежать повторения подобных конфликтов, обсудили на круглом столе «Психологическая безопасность образовательной среды».

На обсуждении отмечалось, что кризис коммуникации между учениками и педагогами родился не вчера. Случай в Боровской школе ставит вопрос и сопровождения молодых учителей в коллективе.

«Оказывая услуги образования, учитель не должен становиться обслугой», — подчеркнула доктор педагогических наук Ольга Селиванова.

Она предложила выработать алгоритм поведения учителя в конфликтной, кризисной ситуации в рамках законодательства. Ведь есть протокол, поэтапная инструкция действий врачей при общении с пациентом в той или иной ситуации, существуют подобные протоколы поведения и действий у полицейских. Настал, видимо, черёд разрабатывать подобные поэтапные алгоритмы и для учителей.

В свою очередь родители из Боровской школы признали свою недостаточную вовлечённость в жизнь школы. Педагоги, родители и школьники — все участники образовательного процесса должны услышать друг друга, резюмировали участники встречи.

«Когда дома говорят одно, а в школе — другое, у детей сбиваются ориентиры, они не понимают разницы, что хорошо, а что плохо», — высказал своё мнение о глобальных причинах конфликта начальник МО МВД России «Тюменский» Александр Попов.

По итогам круглого стола было решено провести подобные круглые столы с педагогами, родителями и учениками во всех школах Тюменского района. И уже после встреч в образовательных учреждениях обсудить алгоритм действий учителей в конфликтных ситуациях.

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