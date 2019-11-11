Лхаса, Китай, , 05:37 — REGNUM В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая было построено 490 автоматизированных метеорологических обсерваторий с целью улучшения ситуации с мониторингом погоды в регионе и возможностей к прогнозированию, сообщает агентство Синьхуа.

Климат Тибета очень сложный. Годами регион сталкивался с крупными трудностями в деле профилактики погодных катаклизмом в связи с нехваткой метеостанций. Теперь же, обсерватории, строительство которых стартовало в мае текущего года, покрыли 685 нищих уездов региона.

Местные жители из бедных хозяйств пройдут обучение для получения навыков управления метеорологическими станциями, что даст им дополнительных источник дохода. По официальным данным, число метеорологических станций в Тибете достигло 875 штук. Степень покрытия увеличилось с 0,3 станций на 10 тыс. кв. км в 2004 году до 6,2 на день сегодняшний.