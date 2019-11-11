Биробиджан, , 03:45 — REGNUM Региональный бюджет Еврейской автономной области по своему усмотрению урезает средства на содержание аппарата мировых судей. Дошло до того, что у мировой юстиции ЕАО нет телефонной связи, интернета и почтовой связи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Накопление долгов привело к тому, что у мировых судей даже нет возможности направить адресатам уведомления, судебные решения и приказы. Как пишет Дебри-ДВ, не редки случаи, когда жители ЕАО спустя год и более узнают о том, что в их отношении принималось какое-то решение по административным правонарушениям.

По словам председателя Совета судей области Игоря Гаврикова, в течение 2017−2019 годов мировые судьи вынесли около 17 тысяч судебных приказов, однако направить их гражданам, как это положено по требованиям процессуального законодательства, было невозможно, потому что не хватало средств на оплату услуг «Почты России». Фактически, судебная система сработала вхолостую.

По словам прокурора области Заурбека Магометовича, меры прокурорского реагирования в данной ситуации необходимы, и они будут, но этого недостаточно. Только при личной встрече с губернатором Александром Левинталем можно рассчитывать на результат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми обнаружено тело мирового судьи с огнестрельными ранениями, при этом сообщается, что смерть наступила не в связи с профессиональной деятельностью.