Сантьяго, , 09:35 — REGNUM На фоне непрекращающихся антиправительственных протестов президент Чили Себастьян Пиньера выразил готовность внести поправки в национальную Конституцию, действующую ещё со времён диктатора Аугусто Пиночета (1973−1990). Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«Я верю в изменение Конституции, если оно будет законным, и мы его обсудим», — пообещал гражданам Пиньера.

Политик также рассказал, что его правительство уже готовит собственный проект поправок к Основному документу страны. Его президент пообещал передать на дальнейшее рассмотрение в Сенат.

Глава государства признал, что изменения должны быть «более глубокими, чем он думал несколько лет назад».

Тем не менее, со стороны протестующих нарастают требования не реформировать существующую Конституцию, а вовсе упразднить её и создать новую.