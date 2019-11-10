Екатеринбург, , 19:56 — REGNUM Отец участника произошедшего в Екатеринбурге резонансного ДТП Владимира Васильева отреагировал на обвинения в том, что якобы сдал мочу вместо своего сына. Об этом он заявил телеканалу НТВ.

«Ничё я не сдавал за сына», — сказал полковник Росгвардии. И добавил, что никто ничего не подменял.

Он также объяснил, как в моче могло оказаться его ДНК. По его словам, он брал сосуд с биоматериалом в руки, и ДНК могло оказаться везде. Также Васильев-старший утверждает, что его сын не является пьяницей и никогда не употреблял запрещённые вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансное ДТП произошло утром 4 августа. Водитель одной из машин врезался в автомобили, стоявшие к светофора. Погибли водитель и пассажир такси Uber.

В моче Владимира Васильева не было обнаружено запрещённых веществ. Впрочем, адвокат родственников погибших ранее заявлял о том, что в сосуде находился не биоматериал обвиняемого в ДТП.

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