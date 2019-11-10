Москва, , 19:55 — REGNUM Климатическая зима в России наступит в середине декабря, заявил 19 ноября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Климатическая зима наступит только с середины декабря. Пока же стоит сезон предзимья — период между осенью и зимой», — цитирует Вильфанда «Российская газета».

По данным синоптиков, в ноябре температура воздуха на азиатской территории страны будет значительно выше нормы, тогда как на всей остальной территории температурный режим ожидается в пределах нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, изменение погоды в Центральной России может отрицательно сказаться на общем самочувствии человека, так как перемена атмосферного давления может привести к недомоганию и обострению хронических заболеваний. В группе риска находятся люди пожилого возраста, люди с артериальной гипертензией, диабетом, вегетососудистой дистонией и различными психосоматическими расстройствами.

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