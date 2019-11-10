Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM Рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения историку Олегу Соколову, подозреваемому в убийстве аспирантки СПбГУ, начнется 11 ноября после 14 часов.

Оно состоится в Октябрьском районном суде, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Этот суд находится буквально в пяти минутах ходьбы от дома на Мойке, где произошло убийство.

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Доцент СПбГУ, 63-летний кандидат исторических наук обвиняется в убийстве 24-летней девушки и попытке спрятать ее расчлененное тело в реке Мойка. Соколов оформил явку с повинной, однако от дальнейших показаний отказывался.

Ранее сообщалось, что Соколов, упавший в Мойку при попытке скрыть следы убийства, утром 10 ноября оставался в Мариинской больнице, куда был помещен с переохлаждением.

По данным СМИ, в Петербург из Краснодарского края 10 ноября прибыла мать предполагаемой жертвы, подполковник полиции Галина Ещенко. Она должна будет принять участие в процедуре опознания своей дочери Анастасии.

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