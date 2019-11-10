Москва, , 16:37 — REGNUM Развитие линий Московских центральных диаметров (МЦД) планируется продолжить после открытия движения поездов. Об этом 10 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

По словам градоначальника, план дальнейшего развития МЦД аналогичен строительству Московского центрального кольца и последующего его улучшения. Так, на центральных диаметрах будут и дальше возводится дополнительные станции и пешеходные переходы, даже после запуска движения.

«130 километров путей, десятки станций, пересечения со станциями метро. Плюс — транспортно-пересадочные узлы, которые создавались для этого, плюс — реконструкция платформ, и так далее, и тому подобное», — отметил мэр столицы.

Ввод в эксплуатацию МЦД-1 и МЦД-2 в столь сжатые сроки обеспечил большой объем подготовительных работ по реконструкции пригородных направлений железной дороги и строительству путепроводов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, через пути первых двух маршрутов Московских центральных диаметров — МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск» планируется возвести 12 надземных и подземных пешеходных переходов.

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