Москва, , 16:12 — REGNUM Средняя скорость покупки пассажирами билетов на поезд в Крым и обратно составляет три билета в минуту. Об этом 10 ноября сообщил журналистам представителькомпании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», которая будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров на полуостров Крым через Крымский мост.

За первые двое суток с начала продаж билетов, которое состоялось 8 ноября, пассажиры приобрели более 10 тыс. билетов. Средняя скорость продаж составляет три билета в минуту.

Наиболее популярен у пассажиров маршрут Москва — Симферополь. Большая часть покупателей приобретает билеты в железнодорожных кассах.

Железнодорожные составы, которые будут доставлять пассажиров на территорию полуострова и обратно получили название «Таврия». Первый поезд с вагонами купе и плацкарт отправится в Крым из Санкт-Петербурга 23 декабря 2019 года. Первый поезд с вагонами купе и СВ отправится в Крым из Москвы 24 декабря текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за первый день продаж билеты на поезд в Крым приобрели более пяти тыс. человек.

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