Бари, Италия, , 13:53 — REGNUM 9 ноября в ходе визита в итальянскую Апулию президент Албании Илир Мета провел встречу с группой итальянских политиков: евродепутатом Марио Фуроре, сенатором Гизеллой Натурале и депутатами итальянского парламента Джорджио Ловеччио, Розой Менга, Мариилуизой Фаро, Антонио Тасси и Карлой Гвилиано.

Как сообщает албанское новостное агентство ATA, глава Албании призвал итальянских депутатов выступить за реализацию итальянского закона о культурных меньшинств и предоставить албанцам и арберешам (итало-албанцам) право обучаться албанскому языку в школах на территории тех муниципалитетов, где они проживают.

Также Мета подчеркнул важность поддержания моста сотрудничества между албанским и итальянским народами и развития двусторонних отношений между Албанией и Италией.

В Италии проживает до 100 тысяч итало-албанцев арберешей, около 440 тысяч мигрантов из Албании и около 40 тысяч мигрантов из Косово. Албанцы успешно интегрируются в итальянское общество, нередко заводят на новой родине собственный бизнес. При этом Италия активно инвестирует в Албанию, а итальянские предприниматели нередко организовывают в этой стране туристические агентства.

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