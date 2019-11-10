Курган, , 12:24 — REGNUM Жители Кургана обсуждают предложение урбаниста Романа Овчинникова сделать областной центр столицей топиаров. С октября в городе появились 15 топиарных фигур из искусственной зелени, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Зелёные фигурки произвели на курганцев «неожиданный фурор, сравнимый с эффектом взорвавшейся бомбы», отмечает Роман Овчинников. Первый топиарный слон, установленный у администрации Кургана был практически измучен желающими сфотографироваться рядом с ним и на нём.

«На фоне многолетнего и практически безуспешного брендирования Кургана, в ходе которого ежегодно появляются малоузнаваемые и совершенно неработающие «символы», придание городским топиарам статуса бренда выглядит не такой уж безумной идеей», — пишет Роман Овчинников на своей странице в Фейсбуке.

Предложение урбаниста вызвало горячие споры. Курганцы разделились на два лагеря: кому-то заполонившие город фигурки из искусственной зелени кажутся безвкусицей, другие находят их привлекательными, особенно на фоне серых осенних будней.

Часть курганцев насторожил факт, что топиары изготовлены одной из тюменских рекламных фирм. Что касается финансирования установки данных малых архитектурных форм, как отмечал ранее глава Кургана Андрей Потапов, она оплачивается не только за счёт муниципальной казны, но финансируется также бизнес-сообществом.