Львов, Украина, , 11:03 — REGNUM Координатор общественной организации Всеукраинское волонтерское движение украинских боевик и участник войны в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» назвал журналиста Руслана Коцабу работником ФСБ и схватил за ухо. Видеозапись эфира опубликована на видеохостинге YouTube.

В ходе передачи Коцаба заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы более жестко разобраться с протестующими против разведения войск в Донбассе националистами, а также добиться уже, наконец, встречи в «нормандском формате».

Елейко однако не согласился со словами Коцаба и назвал того «лжецом и манипулятором», и тут же схватил оппонента за ухо.

При этом ведущий ток-шоу поддержал действия Елейко и заявил Коцабе, что человек, который воевал в Донбассе, заслуживает уважения.

Напомним, что Коцаба в 2015 году был арестован за призыв бойкотировать очередную волну мобилизации на Украине, которая была запущена из-за конфликта в Донбассе. Коцабу приговорили к 3,5 годам тюрьмы. Однако приговор он обжаловал и был признан невиновным. В 2016 году Коцаба вышел на свободу.

Однако против Коцаба было возбуждено уголовное дело по статье «Измена Родине». Судебное разбирательство продолжается.