Стокгольм, , 10:49 — REGNUM Приветственная речь Греты Тунберг в ООН, в которой она раскритиковала мировых лидеров, стала причиной, по которой в честь нее назвали недавно обнаруженный вид жуков. Об этом 9 ноября сообщила шведское издание SVT Nyheter.

Грета Тунберг (сс) European Parliament

«Для меня это было решением», — отметил Майкл Дарби в Музее естественной истории в Лондоне.

В конце октября Лондонский музей естествознания объявил, что недавно обнаруженного жука будут называть «Nelloptodesgreta», как дань уважения активисту по охране окружающей среды Грете Тунберг.

Жук был найден в Кении еще в 1960-х годах и был передан в дар музею в Лондоне. Жук был затем снова «обнаружен» доктором Майклом Дарби, когда он изучал коллекцию и наткнулся на него, и именно он определил новое название вида. Являясь большим поклонником ГретыТунберг, он говорит, что принял решение, увидев речь экоактивистки в ООН.