Стокгольм, , 10:26 — REGNUM Наследная принцесса Королевства Швеции Виктория получила в свой адрес массу критики из-за того, что во время своей поездки в Боснию и Герцеговину она надела хиджаб. Об этом 9 ноября сообщило шведское издание Fria Tider.

Речь идет об инциденте, произошедшим во время двухдневной поездки принца Швеции Даниэля и его супруги по Боснии и Герцеговине. Помимо членов королевской семьи в визите также приняла участие министр по вопросам климата и окружающей среды Швеции Исабелла Лёвин, которая представляла там шведское правительство.

Посещая одну из мечетей, наследная принцесса Виктория надела хиджаб, что вызвало поток критики со стороны шведских пользователей социальных сетей.

Супружеская пара также совершила экскурсию по старому городу Сараево, где посетила сербскую православную церковь, мечеть, синагогу и католический собор.