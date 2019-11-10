Стокгольм, , 10:25 — REGNUM Государственные выпускные экзамены в электронной форме, проверка которых будет централизованно проводиться в одном месте, скоро станут новой реальностью для шведский школ. В то же время для того, чтобы новые шаги в образовании способствовали получению справедливых оценок, формулировки заданий необходимо пересмотреть. Об этом 9 ноября сообщила шведская радиовещательная кампания SverigesRadio.

«Я считаю, что государственные тесты должны быть ключевым критерием при выставлении оценок школьникам. Кроме того, должна существовать определенная ясность в измерении фактического уровня знаний, и степень сложности такого тестирования не должна изменяться из года в год. Только таким образом тестирование приведет к тому, что оно станет опорой при оценивании учеников», — заявила Оса Фахлен, председатель Национальной ассоциации учителей Швеции.

Согласно ранее полученной информации, государственные экзамены в Швеции будут переведены на цифровые носители в течение следующего года. На эти цели в бюджете 2020 года уже выделены средства. Таким образом, в Швеции надеются избежать проблем с бумажными экзаменационными материалами, которые неоднократно не были доставлены школьникам в результате того, что машины, перевозившие тесты, сбивались с маршрута.