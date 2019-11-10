Нью-Йорк, США, , 10:19 — REGNUM Главная рождественская ель высотой 23 метра была установлена в центре Нью-Йорка на площади Рокфеллер-плаза. Об этом 10 ноября сообщает телеканал NBC.

Новогодняя ель на площади Рокфеллер-плаза (сс) Michael Vadon

Дерево массой около 14 тонн привезли на специально оборудованном грузовике из округа Ориндж, который находится на севере от Нью-Йорка. Ель подарила городу жительница штата Нью-Йорк Кэрол Шульц.

В эфире телеканала женщина рассказала, что приобрела дерево ещё в 1959 году. Саженец рос сначала в цветочном горке и украшал кофейный столик, затем его пересадили во двор, где он вырос и стал огромным деревом.

Для Кэрол Шульц как она сама отметила, стало неожиданностью, что дерево не только прижилось, но и стало украшением Нью-Йорка. «Я счастлива, что все смогут его увидеть», — добавила женщина.

Ель украсят гирляндами и большой хрустальной звездой, изготовленной мастерами австрийской фирмы Swarovski. По традиции, рождественский сезон в США начинается с зажжения огней на главной рождественской ели в Нью-Йорке. В этом году церемония зажжения огней состоится 4 декабря. Ель простоит на площади до 14 января.

Ранее ИА REGNUM сообщало о главной рождественской ели, которая была спилена в округе Ориндж и отправлена в Нью-Йорк.

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