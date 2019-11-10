Москва, , 09:19 — REGNUM Климатическая зима в Москве, которая должна была наступить сегодня, 10 ноября, по всей видимости, откладывается до конца ноября. Об этом сообщил журналистам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптики и ранее говорили, что зима 2019/20 может быть аномально теплой. Морозные периоды будут кратковременными, а снежный покров быстро растает.

В эти выходные, 9 и 10 ноября, погода в Москве аномально тепла — она на 9−10 градусов выше климатической нормы.

По словам Тишковца, климатическая, или, как её ещё называют метеорологическая зима, в лучшем случае наступит в последней декаде декабря.