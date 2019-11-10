Москва, , 09:22 — REGNUM Юго-западные ведущие атмосферные потоки позволят температуре воздуха в Москве в подняться до аномально высоких значений. Об этом 10 ноября сообщают метеорологи центра погоды «Фобос».

Пречистенская набережная. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Москве в воскресенье, 10 ноября температура воздуха поднимется до +10 градусов, в Московской области потеплеет до +7…+12 градусов. Это выше климатической нормы для ноября на 9−10 градусов. При этом будет преобладать облачная погода.

В Москве в первой половине дня следует ожидать местами небольшой дождь, морось. Ветер будет дуть преимущественно южный, его скорость составит 3−8 м/с.

Атмосферное давление будет составлять к вечеру 10 ноября 750 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что атлантический циклон принесёт в Москву на выходных аномально тёплую погоду.

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