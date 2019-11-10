Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Более 168 тысяч жителей США неожиданно получили СМС-сообщения, отправленные девять месяцев назад. Об этом сообщает CNBC.

В День святого Валентина 14 февраля 2019 года в работе нескольких мобильных операторов США произошёл сбой, в результате которого не были отправлены более 168 тысяч СМС-сообщений. Однако сообщения не пропали и неожиданно пришли на мобильные телефоны с задержкой в девять месяцев.

Оказалось, что в феврале вышел из строя один из серверов компании Syniverse, поставляющей услуги многим американским мобильным операторам. Сбой в работе этого сервера привёл к задержке сообщений, спустя девять месяцев было завершено техническое обслуживание сервера. Его вновь подключили к сети, что и привело к рассылке сообщение из резервной очереди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года администрация социальной сети Twitter приостанавливала функцию публикации записей с помощью СМС-сообщений из-за обнаруженной уязвимости на уровне операторов мобильной связи.