Москва, , 07:26 — REGNUM После тяжелой болезни на 107-году жизни скончался бывший руководитель Киро­воградского лётного училища Иван Погорелов. Об этом сообщили на «Пятом канале».

Иван Погорелов родился в 1913 году в селе Новый Егорлык Сальского района Ростовской области.

В 1941 году он был направлен для работы в Курганскую авиашколу, где дослужился до начальника училища. В декабре 1960 года возглавил Кировоградскую Школу высшей летной подготовки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1969 Погорелову было присвоено почетное звание «Заслуженный пилот СССР».

В последние годы жизни заслуженный пилот проживал в Москве.