Москва, 10 ноября 2019, 07:26 — REGNUM После тяжелой болезни на 107-году жизни скончался бывший руководитель Кировоградского лётного училища Иван Погорелов. Об этом сообщили на «Пятом канале».
Иван Погорелов родился в 1913 году в селе Новый Егорлык Сальского района Ростовской области.
В 1941 году он был направлен для работы в Курганскую авиашколу, где дослужился до начальника училища. В декабре 1960 года возглавил Кировоградскую Школу высшей летной подготовки.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1969 Погорелову было присвоено почетное звание «Заслуженный пилот СССР».
В последние годы жизни заслуженный пилот проживал в Москве.