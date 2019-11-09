Москва, , 23:17 — REGNUM Доцент исторического факультета СПбГУ Олег Соколов, специализировавшийся на изучении наполеоновских войн, во время многочисленных военно-исторических реконструкций неизменно представал в образе Наполеона Бонапарта.

Олег Соколов в образе Наполеона Автор фото: Валентина Никольская

В распоряжении ИА REGNUM оказалась фотография Соколова в образе императора Франции, сделанная в сентябре 2017 года во время реконструкции Бородинской битвы, на батарее Раевского на Бородинском поле под Москвой.

Напомним, одна из лично знакомых с Соколовым выпускниц истфака СПбГУ рассказала агентству, что во время лекций историк, увлеченный рассказом о Наполеоне, нередко начинал говорить о нем от первого лица: «Когда по моему приказу войска открыли огонь…»

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Увлечение Соколова эпохой наполеоновских войн началось еще очень давно, и оно проявлялось даже в его личной жизни. Другая выпускница истфака СПбГУ вспомнила, что Соколов венчался в храме со своей второй женой в костюме французского офицера начала XIX века, а новобрачных приветствовали реконструкторы в форме гвардейцев Наполеона.

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Напомним, Олег Соколов являлся одним из активистов Российского военно-исторического общества, членом научного совета РВИО. После появления новостей об убийстве, к которому может быть причастен Соколов, информацию о его участии в деятельности РВИО начали удалять с сайта общества. Однако ИА REGNUM сохранило скриншоты страниц, подтверждающих сотрудничество историка с РВИО.

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