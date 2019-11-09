Москва, , 23:03 — REGNUM Врач высшей категории и общей практики Лариса Алексеева назвала самыми распространенными проблемами со здоровьем у людей, родившихся в период с 1981 по 1996 годы, — нарушения работы желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Об этом 9 ноября она сообщила в интервью изданию «Вечерняя Москва».

По ее словам, этот феномен связан с соблюдением «нелепых» диет и употреблением фастфуда, что ведет к недостатку в организме полезных веществ, например, витаминов, аминокислот, глюкозы. К этому необходимо добавить наличие вредных привычек, стрессы и излучения от гаджетов.

«Предыдущее поколение не получало такого количества излучений, которые получаем мы, используя гаджеты. А их частое использование тоже путь к нервным расстройствам и психозам», — подчеркнула эксперт.

Врач посоветовала придерживаться разумной системы питания, в зимний период принимать витамины, пить не менее двух литров воды в день, соблюдать режим сна и не ложиться спать позже 23 часов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии из-за перепадов атмосферного давления и температур, влажности и холодной погоды, что приводит к снижению иммунитета.

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