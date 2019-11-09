Москва, 9 ноября 2019, 22:43 — REGNUM Появилась информация о смерти Павла Пичугина, известного под именем «Паша Фейсконтроль». Об этом сообщили телеграм-каналы Baza и Mash.
Информацию подтвердил телеканал «РенТВ». По данным СМИ, причиной смерти мог стать сердечный приступ.
«Паша Фейсконтроль» получил известность благодаря клубной жизни в Москве и профессии «фейсконтрольщика» — представителя заведения, принимавшего решение о допуске посетителей. Ему посвятила одну из песен музыкальная группа «Дискотека Авария».
«В Москве окончательно умерла клубная жизнь», — прокомментировала известие Baza.