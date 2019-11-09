Демянск, Новгородская область, , 22:17 — REGNUM В Демянском районе Новгородской области специалисты Роспотребнадзора организовали повторный отбор проб питьевой воды для проведения лабораторных исследований. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, ранее отклонений от гигиенических нормативов не установлено.

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Управление Роспотребнадзора по Новгородской области продолжает проводить мониторинг ситуации в подтопленных районах области. Помимо контроля за качеством питьевой воды, организован осмотр территорий и социально значимых объектов. Людей информируют о необходимости дезинфекции помещений и колодцев. В ведомстве также держат на контроле ситуацию с запасом дезинфицирующих средств и оказанием медицинской помощи населению в случае необходимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородский Роспотребнадзор также контролирует состояние инфекционной заболеваемости на территориях, переживших осенний паводок.

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Проверить качество питьевой воды в подтопленных районах специалистам ведомства поручил глава МЧС России Евгений Зиничев, побывавший в подтопленном Демянске 8 ноября.

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