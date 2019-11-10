Додома, , 12:59 — REGNUM Центр юридических прав и прав человека Танзании (LHRC) призвал местных журналистов быть бесстрашными и сообщать обо всех новостях, целью которых является принесение пользы обществу, при этом, как утверждается, не следует нарушать законы, в особенности в период подготовки к выборам в местные органы власти.

По информации танзанийского новостного издания Mtanzania, данное заявление было сделано адвокатом из центра Уильямом Мтвази, который отметил также, что журналисты в Танзании в настоящее время стали бояться освещать некоторые общественные проблемы.

По его словам, некоторые изречения стали табу для журналистов. Он добавил, что журналистика — это мост между правительством, гражданами и другими заинтересованными сторонами. Для того чтобы работники этой сферы выполняли свои обязанности должным образом, поднимали серьезные проблемы общества, им необходимо иметь иметь свободу.

«Мы были свидетелями арестов журналистов и проведения ими более 48 часов в полицейских участках без возможности связаться с кем-либо или получить адвокатов», — добавил он.

Тем не менее Мтвази призвал журналистов не бояться и выполнять свою работу. Адвокат подчеркнул, что Центр юридических прав и прав человека тесно взаимодействует с журналистам и оказывает им юридическую помощь.