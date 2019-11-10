Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:09 — REGNUM Министры по вопросам здравоохранения и ВИЧ/СПИД стран-членов Сообщества развития Юга Африки (САДК) разработали свод правил, направленных на предотвращение использования детских смесей для грудных младенцев с целью борьбы с проблемой кормления.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, вопросы кормления стали темой одной из пяти резолюций, принятых 8 ноября 2019 года в результате переговоров по проблемам здравоохранения между министрами 16 стран САДК.

Председатель Совета министров здравоохранения стран САДК, министр здравоохранения Танзании Умми Мвалиму выступила с заявлением, подчеркнув, что на заседании была принята резолюция по охране здоровья детей:

«Нами был составлен свод правил, запрещающий использование детских смесей и других заменителей для грудных младенцев и детей с целью защитить кормящих матерей».

По ее словам, многих детей не кормят грудью в необходимое время и начинают давать обычное молоко слишком рано.