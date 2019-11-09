Санкт-Петербург, , 20:56 — REGNUM Известие об убийстве, в котором подозревают доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, оказалось шокирующим для людей, которые знают его около 30 лет.

Олег Соколов (фото РВИО) Rvio.histrf.ru

«Невозможно было даже представить, что он может поднять руку на женщину, что он на такое способен», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM выпускница истфака СПбГУ, подруга второй, ныне покойной, жены Соколова.

По словам женщины, в начале 1990-х годов, когда ее подруга выходила замуж за историка, он был очень обаятельным человеком.

«У них была очень красивая свадьба, со стильным платьем и меховым манто у невесты и офицерской наполеоновской формой у жениха — как из сказки, о которой каждая девушка может только мечтать. Он был старше её на шестнадцать лет, был её учителем французского языка, для него это был второй брак. После венчания в Никольском соборе выстроившиеся у крыльца реконструкторы в форме наполеоновских гвардейцев произвели поздравительный выстрел вверх», — вспоминает собеседница агентства.

По ее словам, Соколов умел производить хорошее впечатление на окружающих, хотя для двадцатилетней невесты, с точки зрения её подруг, он казался староват.

В этом браке у супругов родилась дочь. Хотя в семье был достаток, со временем брак распался. По данным собеседницы ИА REGNUM, Олег Соколов финансово поддерживает родителей бывшей жены, в семье которых осталась его дочь.

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Напомним, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ Олег Соколов, 1956 года рождения, подозревается в убийстве 24-летней аспирантки вуза, своей ученицы и соавтора, с которой у него были близкие отношения. По версии следствия, Соколов застрелил девушку, расчленил ее тело и пытался утопить останки в реке Мойка. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения в убийстве.

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