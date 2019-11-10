Лахор, Пакистан, , 13:15 — REGNUM Месячная забастовка врачей 44 государственных больниц в пакистанской провинции Панджаб лишила помощи 1,2 миллиона человек.

Об этом сообщает пакистанское информационное агентство Dawn со ссылкой на доклад Департамента специализированной медицинской помощи и медицинского образования провинции Панджаб. Доклад был составлен по итогам месячной забастовки докторов, которая завершилась 9 ноября. Как отмечают в Департаменте, врачи вступились за своих молодых коллег из медицинских колледжей провинции, которые обвинялись в многочисленных нарушениях.

В результате забастовки врачей количество принятых больных в больницах сократилось на 50%. Как отмечается в докладе, больше всего пострадали малоимущие пациенты, которые были вынуждены обращаться за помощью в частные клиники.