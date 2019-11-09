Москва, , 20:27 — REGNUM Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой. Об этом он сообщил в интервью изданию «Вечерняя Москва».

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Специалист отметил, что перепады атмосферного давления и температур, влажность и холодная погода могут привести к снижению иммунитета, из-за чего возникает риск заболеть различными вирусными инфекциями с последующими серьезными для здоровья осложнениями.

«В последнее время наблюдается огромное количество мутаций, изменяются вирусы, бактерии и появляется множество случаев вирусных пневмоний. По сравнению даже с прошлым годом их стало значительно больше», — подчеркнул врач.

По его словам, вирусная пневмония «нового поколения» развивается очень быстро и в первые дни у человека сразу же повышается температура, возникает тяжесть при дыхании и кашель. При этих симптомах необходимо немедленно обратиться к врачу.

В качестве профилактики различных видов вирусных заболеваний эксперт посоветовал вести активный образ жизни, правильно питаться, минимизировать стресс и высыпаться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, изменение погоды в Центральной России может отрицательно сказаться на общем самочувствии человека, так как перемена атмосферного давления может привести к недомоганию и обострению хронических заболеваний. В группе риска находятся люди пожилого возраста, люди с артериальной гипертензией, диабетом, вегетососудистой дистонией и различными психосоматическими расстройствами.

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