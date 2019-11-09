Екатеринбург, , 20:08 — REGNUM В Екатеринбурге разгорается скандал вокруг одной из управляющих компаний. Её сотрудники обсуждали, как можно наказывать недовольных жильцов, и этот разговор оказался записан на видео, пишут местные СМИ.

Издание Е1.ru сообщает, что речь идёт об одной из компаний, обслуживающих дома на улице Евгения Савкова. В ходе дискуссии её участники обсуждали, как разбивать машины жильцов и запрещать въезжать во двор тем жильцам, которые будут добиваться смены компании.

Разговор этот вёлся в прямом эфире. Ранее местный провайдер установил в доме и на парковке соответствующую систему видеонаблюдения и из своего личного кабинета каждый собственник может наблюдать и слышать всё, что происходит.

Добавим, полиция уже начала проверку по факту угроз имуществу граждан.