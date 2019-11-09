Амстердам, , 19:47 — REGNUM В Голландии ожидается, что в ближайшие годы количество ухаживающих за пожилыми вырастет меньше, чем количество людей от 75 и старше, которые нуждаются в этой помощи. Речь идёт о помощи хроническим больным, инвалидам и нуждающимся, которую оказывают близкие: родственники, друзья, знакомые или соседи. Характерным для этого вида ухода является уже существующий до его начала личная связь между ухаживающим и его подопечным, а также то, что речь идёт о длительном и неоплачиваемом уходе.

В настоящее время такой уход получают 230.000 человек в возрасте 75 лет и старше, которые живут самостоятельно (т.е. не в доме для престарелых). Предполагается, что их количество до 2040 г. увеличится на 70% и составит 390.000 человек. При этом ожидается, что количество лиц, которые в состоянии оказывать уход от четырёх часов в неделю или более, за тот же период возрастёт лишь на семь %: от 1,1 миллиона до 1,18 миллиона. Это будет означать, что в 2040 г. на каждого нуждающегося в среднем будет приходится по три ухаживающих. В прошлом году на каждого нуждающегося приходилось ещё по пять ухаживающих. При этом следует отметить, что это средние данные по всей Голландии и что на деле существуют большие разницы между отдельными областями. Сокращение числа ухаживающих предположительно особенно сильно ударит по тем областям, откуда относительно большое число молодёжи уезжает в крупные города или в центр страны.

Кроме того, ожидается рост числа пожилых людей в возрасте 75 и старше, которые будут оказывать уход сверстникам. Одновременно будет постепенно снижаться число ухаживающих из молодых. Пожилые люди, задействованные в уходе, часто отводят на него больше времени. Предположительно, эта тенденция сохранится и в будущем, однако этого будет недостаточно, чтобы решить нехватку рук в уходе за нуждающимися.