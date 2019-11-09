Москва, 9 ноября 2019, 18:58 — REGNUM Научно-производственный кластер Сколково и деловой центр столицы «Москва-Сити» свяжет между собой первый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-1) «Одинцово — Лобня». Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, эта транспортная артерия позволит соединить инновационный центр «Сколково» со строящимся на его территории Международным медицинским кластером с деловым центром «Москва-Сити» и Московским физико-техническим институтом
«Благодаря новой транзитной системе прямую связь получат районы, расположенные в самых разных частях столицы», — отметил глава Стройкомплекса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, маршрут второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) «Нахабино — Подольск» свяжет между собой крупнейшие парки столицы: парк усадьбы «Царицыно», парк Кузьминки-Люблино, Покровское-Стрешнево, Тимирязевский и Митинский, Кроме того, по МЦД-2 можно будет доехать до Опалиховского лесопарка, усадьбы Голицыных в Дубровицах (Подольск) и подмосковной усадьбы «Архангельское».
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