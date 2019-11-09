Великий Новгород, , 18:25 — REGNUM Пострадавшие от паводка жители Новгородской области в социальных сетях благодарят пожарных и спасателей МЧС, помогавшим им в условиях чрезвычайной ситуации. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, ГУ МЧС России по Новгородской области сегодня, 9 ноября, опубликовало несколько фото спасателей с подписью «Героев нужно знать в лицо!».

Спасательные работы в Новгородской области © ГУ МЧС России по Новгородской области

Этот пост в соцсети «ВКонтакте» собрал больше сотни «лайков» и комментарии с благодарностями.

«Хотел бы отметить ребят из местных пожарных частей! Они первыми пришли к жителям. Пусть у них нет такого оборудования и одежды, но это не помешало им выполнять свой долг! Не за славу и награды, а просто потому, что это их работа! Спасибо, мужики! Крестцы, Демянск и все остальные! Спасибо!» — говорится в одном из комментариев.

Восстановительные работы в Новгородской области © ГУ МЧС России по Новгородской области

Не иначе как «спасителями» называли прибывавших на помощь спасателей МЧС и жители подтопленных новгородских деревень. При этом к местным органам власти у многих накапливались претензии. Такие жалобы, в частности, 8 ноября собирала прокуратура Новгородской области.

Новгородские спасатели © ГУ МЧС России по Новгородской области

Напомним, в Новгородской области с 6 ноября действует режим чрезвычайной ситуации. Спасательные подразделения работают круглосуточно: разбирают заторы на реках, откачивают воду и просушивают помещения. Кроме того, спасатели привозят пострадавшим питьевую воду, продовольствие, лекарства. Восстановительные работы продолжаются.

Спасатели в подтопленной Новгородской области © ГУ МЧС России по Новгородской области

Читайте ранее в этом сюжете: «Вода отступает!»: МЧС о паводке в Новгородской области